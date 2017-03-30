up

30.03.2017 четверг

EUR 61.5347

USD 57.0241

В Тюмени 0..2 С 7 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Жители Тюменского района отмечают важность встреч с представителями власти

15:54 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
atmr.ru

Привлечение инвесторов, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных условий граждан, приведение автомобильных дорог в нормативное состояние - задачи социально-экономического развития Тюменского района на 2017 год.

Об этом на собрании граждан в Доме культуры поселка Боровского сообщил заместитель главы администрации Тюменского района Виталий Беспалов. Он отметил, что в 2016 году промышленные предприятия района реализовали продукции на 18 млрд рублей, предприятия АПК – на 14,2 млрд рублей. Начали работу два индустриальных парка на территории района, один из них находится в п. Боровский.

Глава администрации Боровского муниципального образования Светлана Сычева рассказала о решении вопросов, которые поставили жители поселка в 2016 году.

По ее словам, отремонтировано почти 8 км муниципальных дорог. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию федеральной дороги и на 7,6 км дорог в самом поселке. Проведен ремонт 28 и введены в эксплуатацию четыре многоквартирных дома. Сертификаты по программе для молодых специалистов на селе получили 28 человек, по программе "Молодая семья" – шесть. Завершена разработка документации на строительство канализационно-насосной станции на ул. Мира. Проведены 11 субботников. Построены новые детские площадки. Важным событием стало открытие МФЦ в Боровском, которое будет выполнять и функцию загса. Численность населения муниципалитета на конец 2016 года составила 18 тыс. 648 человек.

В 2017 году в Боровском планируется ремонт автомобильных дорог, капремонт домов, завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Будет реконструировано здание на ул. Советской под детский сад. Продолжится строительство жилья. Помещение Почты России будет отремонтировано, сообщает управление информационной политики администрации Тюменского района.

Депутат Тюменской областной думы Александр Крупин поблагодарил жителей Боровского за активное участие в выборах. Он сообщил, что за 2016 год исполнил 43 наказа избирателей: выполнен капитальный ремонт поликлиники, больницы, начальной школы поселка и детского сада.

Основным вопросом жителей Боровского на собрании стала запись на прием в больницу, нехватка врачей узкой специализации. Также селян интересует вопрос ремонта дорог, беспокоит нехватка мусорных баков, освещение въезда с областной дороги и вопрос строительства тротуаров.

"Для меня как руководителя и как человека это своеобразный годовой экзамен. По реакции в зале я понимаю, хорошая это оценка или не очень. Когда появляются вопросы в том количестве, которое и я для себя обозначила, значит, мы шагаем в ногу, у нас есть взаимопонимание с жителями, и мы на правильном пути", – сказала Светлана Сычева.

Полезность такого мероприятия оценил и житель поселка Денис Новиков.

"Я второй раз присутствую на сходе граждан. Считаю, что власть должна отчитываться перед жителями о проделанной работе, о планах. Встречи такого формата проходят раз в год, а обратиться с любыми вопросами в администрацию можно хоть ежедневно", - считает он.

Соб. инф.

Теги: Боровский , ЖКХ , Тюменский район , индустриальные парки , прием граждан , ремонт дорог , АПК , инвестиции , жилье для молодых семей , облдума

Последние новости

16:16 Налетчики на офис Сбербанка в Тюмени ожидают суда
16:05 Мероприятия молодогвардейцев ко Дню Победы в Тюмени
15:54 Жители Тюменского района отмечают важность встреч с представителями власти
15:43 Начинается весенняя призывная кампания-2017
15:32 На Урале таксист увез ребенка клиентки и сдал его в полицию
15:21 В Тюмени разработают комплекс мер для обеспечения безопасности детей в Интернете Фото
15:10 В Уватском районе отремонтируют три детских сада и две школы
15:00 Тюменские старшеклассники посетят "Уроки великой войны"
14:49 Общественность Тюмени предлагает усовершенствовать федеральное законодательство
14:38 Мария Зольникова завоевала серебро первенства России по дзюдо
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор Тюменской области вошел в Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления

Владимир Якушев проведет семинар-совещание с главами муниципалитетов в Тобольске

МСЧ "Нефтяник" станет одной из ведущих клиник России, считает Владимир Якушев

Политика

Тюменцы получают помощь в приемной президента

Заседание городской думы началось в Тюмени

Очередное заседание гордумы состоится в Тюмени

Экономика

Жители Тюменского района отмечают важность встреч с представителями власти

Тюменские предприниматели продолжают получать господдержку

Стоимость пенсионного коэффициента увеличится с 1 апреля

Общество

Мероприятия молодогвардейцев ко Дню Победы в Тюмени

Начинается весенняя призывная кампания-2017

В Тюмени разработают комплекс мер для обеспечения безопасности детей в Интернете

Спорт

Мария Зольникова завоевала серебро первенства России по дзюдо

Северянин выиграл партию у шахматиста из Ярославля

Югорчане победили в лыжном командном спринте

Происшествия

Налетчики на офис Сбербанка в Тюмени ожидают суда

На Урале таксист увез ребенка клиентки и сдал его в полицию

Следователи в Тюмени проверяют, как в Сеть попали откровенные фото школьниц
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+