Жители Тюменского района отмечают важность встреч с представителями власти

atmr.ru

Привлечение инвесторов, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных условий граждан, приведение автомобильных дорог в нормативное состояние - задачи социально-экономического развития Тюменского района на 2017 год.

Об этом на собрании граждан в Доме культуры поселка Боровского сообщил заместитель главы администрации Тюменского района Виталий Беспалов. Он отметил, что в 2016 году промышленные предприятия района реализовали продукции на 18 млрд рублей, предприятия АПК – на 14,2 млрд рублей. Начали работу два индустриальных парка на территории района, один из них находится в п. Боровский.

Глава администрации Боровского муниципального образования Светлана Сычева рассказала о решении вопросов, которые поставили жители поселка в 2016 году.

По ее словам, отремонтировано почти 8 км муниципальных дорог. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию федеральной дороги и на 7,6 км дорог в самом поселке. Проведен ремонт 28 и введены в эксплуатацию четыре многоквартирных дома. Сертификаты по программе для молодых специалистов на селе получили 28 человек, по программе "Молодая семья" – шесть. Завершена разработка документации на строительство канализационно-насосной станции на ул. Мира. Проведены 11 субботников. Построены новые детские площадки. Важным событием стало открытие МФЦ в Боровском, которое будет выполнять и функцию загса. Численность населения муниципалитета на конец 2016 года составила 18 тыс. 648 человек.

В 2017 году в Боровском планируется ремонт автомобильных дорог, капремонт домов, завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Будет реконструировано здание на ул. Советской под детский сад. Продолжится строительство жилья. Помещение Почты России будет отремонтировано, сообщает управление информационной политики администрации Тюменского района.

Депутат Тюменской областной думы Александр Крупин поблагодарил жителей Боровского за активное участие в выборах. Он сообщил, что за 2016 год исполнил 43 наказа избирателей: выполнен капитальный ремонт поликлиники, больницы, начальной школы поселка и детского сада.

Основным вопросом жителей Боровского на собрании стала запись на прием в больницу, нехватка врачей узкой специализации. Также селян интересует вопрос ремонта дорог, беспокоит нехватка мусорных баков, освещение въезда с областной дороги и вопрос строительства тротуаров.

"Для меня как руководителя и как человека это своеобразный годовой экзамен. По реакции в зале я понимаю, хорошая это оценка или не очень. Когда появляются вопросы в том количестве, которое и я для себя обозначила, значит, мы шагаем в ногу, у нас есть взаимопонимание с жителями, и мы на правильном пути", – сказала Светлана Сычева.

Полезность такого мероприятия оценил и житель поселка Денис Новиков.

"Я второй раз присутствую на сходе граждан. Считаю, что власть должна отчитываться перед жителями о проделанной работе, о планах. Встречи такого формата проходят раз в год, а обратиться с любыми вопросами в администрацию можно хоть ежедневно", - считает он.

Соб. инф.