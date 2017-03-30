Депутат Госдумы поможет жителям Нижней Тавды в жилищном вопросе

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Прием граждан провел депутат Государственной думы, член фракции "Единая Россия" Николай Брыкин совместно с первым заместителем главы муниципального образования Александром Ларионовым в рамках региональной недели.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", к депутату обратилась жительница деревни Паченка, у которой 31 января прошлого года сгорел дом и все надворные постройки. Женщину приютили соседи, пока вопрос со строительством дома на ее прежнем участке остается открытым. Пенсионерка живет одна, несколько лет назад она овдовела, на прием пришла с просьбой оказать финансовую поддержку в приобретении сруба. Николай Брыкин сообщил пенсионерке, что помощь она получит: "Необходимо составить смету, сколько будет стоить возведение дома с крышей, окнами, полами. К лету получите такое жилье, а не просто сруб".

С жилищным вопросом к депутату обратились два учителя средней школы Нижней Тавды. Обе работают там на протяжении девяти лет, обе получили квартиры по договору служебного найма в 2010 году. Педагогов интересовало, можно ли изменить статус жилья - перевести его в социальный найм с последующей приватизацией. "Мы не собираемся уезжать из района, у нас тут семьи и дети, мы хотим и дальше работать в школе, жить в Нижней Тавде, но уже в своих собственных квартирах", - отметили учителя.

Николай Брыкин заверил, что прекрасно понимает женщин: "В России совершенно иное отношение к жилью, нежели за рубежом: там люди готовы всю жизнь арендовать квартиру, у нас же большинство стремится приобрести квадратные метры в собственность". Депутат принял обращение в работу и рекомендовал Александру Ларионову рассмотреть возможность пойти навстречу педагогам.

Еще одна жительница Нижней Тавды попросила у Николая Брыкина содействия по такому вопросу: в прошлом году от районного Совета ветеранов была составлена заявка о присвоении ей звания ветерана труда, но до сих пор неизвестна судьба этой заявки. Женщина долгие годы работала в сфере здравоохранения. Депутат предложил такое решение проблемы: главный врач медицинского учреждения должен направить обращение на имя министра здравоохранения РФ о награждении почетной грамотой, что даст основание для получения звания, а значит, и для получения льгот.

Отметим, помимо приема, у депутата намечен ряд визитов: в спорткомплекс районного центра, храм Святой Троицы и нижнетавдинское отделение "Боевого братства".