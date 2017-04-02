Владимир Якушев: система адаптации юниоров во взрослом спорте работает в регионе

admtyumen.ru

Система адаптации перспективных спортсменов-юниоров во взрослом спорте создана в регионе. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев в прямом эфире телеканала "МатчТВ" во время трансляции чемпионата России по биатлону, который проходит в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

"Переход талантливых юниоров во взрослый спорт - большая проблема не только в биатлоне и лыжных гонках, но и в других видах спорта, например, в футболе. У нас много хороших юношей и девушек, которые показывают достаточно приличные результаты. Но, как только они переходят во взрослый спорт, мы подобных результатов почему-то не видим", - отметил губернатор.

По словам Владимира Якушева, в 2014 году, сразу после завершения зимней Олимпиады в Сочи, подход к адаптации юниоров во взрослом спорте в Тюменской области был пересмотрен.

"Очень важно воспитать хороших юниоров, но одна из главных задач, которые я поставил перед нашим тренерским штабом - обеспечить переход ребят во взрослые команды. Чтобы они приходили туда не измотанными, с качественной фундаментальной подготовкой. Это комплексная и очень серьезная работа, которой вместе с тренерами занимаются и другие специалисты, в том числе врачи и психологи", - рассказал глава региона.

Владимир Якушев добавил, что тюменские юниоры получают неплохую практику участия не только в региональных соревнованиях, но и в турнирах более высокого уровня.

"Но самое главное - не перегрузить юных спортсменов!", - подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко