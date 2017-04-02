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Красноярские биатлонистки взяли золото в "Жемчужине Сибири"

14:37 02 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Команда Красноярского края в составе одержала победу в женской эстафете 4х6 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Красноярские биатлонистки преодолели дистанцию за 1 час 13 минут 11,9 секунды.

На втором месте - команда Республики Удмуртия, которая отстала от лидера на 30,1 секунды. Бронзовые медали завоевали биатлонистки из второй сборной Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с отставанием на 57,7 секунды.

Под громкие аплодисменты и приветственные крики болельщиков награды победительницам эстафеты вручили президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов и член правления СБР, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

"Мы настраивались на борьбу. И ветер, который многим мешал, нам как будто помог. У нас неплохо получилась стрельба. На победу не очень надеялись, но потихоньку подбирались к ней", - рассказала на пресс-конференции представительница команды Красноярского края Маргарита Васильева.

В женской эстафете на чемпионате России по биатлону приняли участие 17 команд, представлявших различные регионы и федеральные округа России. Первая сборная Тюменской области заняла 8 место, вторая тюменская команда стала тринадцатой.

Завершится чемпионат России по биатлону в "Жемчужине Сибири" мужским масс-стартом. На 15-километровую дистанцию выйдут 30 спортсменов. Тюменскую область будут представлять Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Мингалёв, Евгений Идинов, Дмитрий Елхин и Александр Чернышов.

Евгений Бабенко

Теги: чемпионат России по биатлону , Жемчужина Сибири , биатлон

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