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Господдержка помогает тюменским бизнесменам обновлять оборудование

10:05 03 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати

Компенсация первого взноса за приобретенное в лизинг оборудования - эффективная форма государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Такое мнение высказал коммерческий директор печатного цеха "Клякса" и генеральный директор компании "Вертикальный мир" Александр Андросов.

Печатный цех "Клякса" размещается в двух реконструированных гаражах, но это не мешает ему быть одним из лидеров на региональном рынке рекламно-полиграфической продукции. Секрет успеха в том, что компания идет в ногу со временем, осваивая самые современные технологии и оборудование.

"В конце 2016 года с помощью областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства мы приобрели автоматизированный раскроечный станок, который с высокой точностью и большой скоростью режет практически все материалы, от текстиля до металла. Это позволит нам изготовлять разнообразную продукцию самых сложных форм. Мечта дизайнера. Пока это единственный подобный станок в регионе", - привел пример Александр Андросов.

При этом не каждое обращение за государственной поддержкой оказывается результативным, добавил руководитель он. "Случалось, что нам отказывали. Но обиды не было. Потому что мы не считаем, что государство обязано нам помогать, и надеемся, в первую очередь, на себя", - подчеркнул бизнесмен.

145 тюменских предприятий малого и среднего бизнеса поучили компенсацию первоначального взноса за приобретенное в лизинг оборудование в 2016 году. Общий объем компенсаций составил 195 млн рублей, сообщил начальник управления развития предпринимательства областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

По его словам, в 2017 году государственная поддержка предпринимателей в форме компенсации лизинговых платежей продолжится. Кроме того, тюменские бизнесмены, приступающие к реализации инвестиционных проектов и инновационных стартапов, в 2017 году смогут претендовать на господдержку в форме микрозайма под 3% годовых.

Евгений Бабенко

Теги: Антон Машуков , господдержка , инвестиционный климат , новое оборудование , лизинг , инвестиции

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