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Югорчане выиграли региональный этап ЮХЛ

09:10 03 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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"Олимпиец" из Сургута был сильнее "Тюменского легиона" в домашних матчах Юниорской хоккейной лиги – 5:3 и 5:1.

В первой встрече счет открыли гости (шайбу забросил Никита Фролов), но северяне добились волевой победы. Автором хет-трика в их составе стал 17-летний Иван Суходолин.

На следующий день Суходолин сделал всего одну результативную атаку и отметился тремя удалениями. Игра вышла грубой – сообща команды набрали 68 штрафных минут. Героем встречи стоит признать местного воспитанника Данила Рукосуева, оформившего дубль.

Это был заключительный матч первенства в регионе "Урал-Западная Сибирь". Тройку лучших составили "Югра-ЮКИОР" из Ханты-Мансийска (85 очков), "Авто-Спартаковец" из Екатеринбурга (71) и челябинский "Трактор" (59). "Тюменский легион" (49) завершил сезон пятым, тюменский "Рубин" (33) финишировал седьмым, а "Олимпиец" (25) – восьмым. 

Теперь "Югра-ЮКИОР" с 4 по 13 апреля примет участие в финальном турнире ЮХЛ на льду Бердска. На первом этапе соперниками северян будут казанский "Ак Барс", "Сибирь" из Новосибирска, зеленоградская "Орбита" и ГУОР из Ярославля.  

Василий Коньков

Теги: Тюменский легион , хоккей

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