"Защита Отечества" и "Единая Россия" продолжат сотрудничество

Фото ТРО партии "Единая Россия"

С годовщиной основания Регионального общественного объединения "Защита Отечества" поздравил коллег председатель правления РОО, депутат Государственной думы, член фракции "Единая Россия" Николай Брыкин на собрании объединения.

"За это время нашей совместной плодотворной работы мы имеем хорошие результаты"", - подчеркнул он. В цифрах они выражаются так: 90 организованных и проведенных мероприятий в 15 муниципальных образованиях Тюменской области, в которых приняли участие более пяти тысяч человек - ветераны, молодежь, дети.

Николай Брыкин добавил, что объединение расширяет круг друзей. Так, в декабре 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между "Защитой Отечества" и Тюменским региональным отделением "Единая Россия". Партия ведет системную работу по патриотическому воспитанию населения, поскольку привитие молодежи духа патриотизма, любви к Родине – важный аспект государственной политики.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения "Единая Россия" Андрей Артюхов уверен: "Совместная работа способна дать более сильный эффект, что мы и наблюдаем. Надеюсь, сотрудничество будет продолжаться. Известно, что один в поле не воин: у кого-то в избытке идеи, но нужно помочь финансово, у кого-то, наоборот, а объединенные усилия принесут желаемый результат. Примеров среди реализованных "Защитой Отечества" проектов масса, один из них - акция "Помню тебя, сынок" у Вечного огня. В выходные я побывал в Ишиме и увидел плод нашей совместной работы: там создается книга о Героях Советского Союза, а мы им помогаем. Нам предстоит реализовать еще немало прекрасных проектов, чтобы воспитать настоящих граждан".

Николай Брыкин уверен, что члены объединения готовы и дальше плодотворно трудиться, поскольку видят отдачу. Среди реализованных в прошлом году проектов – реконструкция битвы за Севастополь; обучение верховой езде ребят из Тобольска; организация лагерей, сборов по всей Тюменской области; приведение в порядок захоронения воинов-интернационалистов, чьи могилы пришли в запустение. Это лишь малая часть того, что удалось сделать за прошлый год. Планы еще масштабнее: организации внесли на рассмотрение 83 проекта, 58 будет поддержано.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", число членов объединения продолжает расти. Год назад в состав "Защиты Отечества" входило четыре организации Тюменской области, затем их число достигло 34, а на собрании было принято решение о принятии в ряды еще двух: Международного центра памяти "Связь поколений" и Тюменского городского клуба ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Интерес тюменцев к новому, но успевшему себя зарекомендовать с лучшей стороны объединению понятен. Председатель "Боевого братства" Валентин Глушко рассказал: "С появлением "Защиты Отечества" наши организации получили огромный толчок для развития, была оказана финансовая помощь. Результат виден: даже те общественники, что до того работали слабо, сумели провести отличные мероприятия".