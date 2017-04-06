Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

gosnadzor.ru

На 73% сократил количество проверок на опасных производственных объектах Ростехнадзор за последние три года. Предприятия, не представляющие большой опасности, фактически ушли из поля внимания надзорных органов. Такие данные привел руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин, который сегодня провел в Тюмени совещание "О контрольно-надзорной деятельности Северо-Уральского управления Ростехнадзора в условиях реформирования контрольно-надзорных органов".

По его словам, это стало возможно с введением риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора). Такой подход полностью оправдал себя.

"Уровень аварийности и количество аварий, в которых гибнут люди в нашей стране сейчас самый низкий за последние 20 лет", - отметил Алексей Алешин.

Риск-ориентированный надзор в области промышленной безопасности применяется с 2014 года.

"Если раньше у нас был подход тотального надзора за всеми в одинаковом порядке, то сейчас мы все объекты разделили на 4 класса опасности в зависимости от того, какие последствия могут быть в результате аварии на этом предприятии и наши надзорные мероприятия строим сейчас, исходя из этого, - пояснил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Это нам позволило сосредоточить силы и внимание на тех объектах, которые в этом действительно нуждаются. Если говорить о том, правильно ли мы определили приоритеты, то практика показала, что наиболее часто аварии происходят на объектах первого и второго класса опасности".

Таких объектов постоянного надзора в Тюменской области 286 – это Антипинский нефтеперерабатывающий завод, УГМК-Сталь, трубопроводные объекты, пункты сбора и подготовки нефти, нефтеперерабатывающие, подготовительные заводы. Всего в поле зрения Северо-Уральского управления Ростехнадзора, которое работает в Тюменской области, на Ямале и Югре, более 8, 5 тыс. объектов.

В 2016 году на объектах Северо-Уральского управления Ростехнадзора зафиксировано, по словам Алексея Алешина, незначительное снижение аварийности. В 2015 году было 22 аварии, в 2016 - 20. Число погибших увеличилось: было 11, стало 14. Непосредственно при эксплуатации опасных промышленных объектов погибли девять человек, из них трое - в результате аварии. Причиной гибели остальных стал несчастный случай. Основными причинами аварий и несчастных случаев он назвал системные, часто повторяющиеся нарушения требований безопасности из-за неудовлетворительной организации производственных процессов, и низкий уровень управления организацией производственного контроля. Вторая причина – нарушения требований безопасности труда - надежда на "авось".

"Если говорить об уровне риска в результате применяемых технологий и техники, то мы находимся примерно на одном уровне с лучшими мировыми образцами, - подчеркнул глава Ростехнадзора. - Уровень опасности, связанной с низким качеством управления, организации производственных процессов у нас в пять раз выше, по сравнению с лучшими мировыми практиками. Что касается поведенческих рисков как причин аварий и травматизма, то он у нас в 25-30 раз выше".

Человеческий фактор в качестве одной из причин аварийности и травматизма на производстве назвал и руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Леонид Лосев.

"Единственное и самое эффективное средство, которое мы используем для решения этой проблемы – это обучение специалистов, - сообщил он. - На территории нашего управления организовано несколько классов, где мы принимаем аттестацию специалистов, постоянно повышаем уровень требовательности, ушли от принципа прямого контакта отвечающего с принимающим".

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин отметил конструктивный и позитивный диалог правительства области и органов надзора.

"На Северо-Уральское управление Ростехнадзора ложится особая нагрузка, потому что Тюменская область – это регион особого промышленного роста и здесь реализуются важнейшие инфраструктурные проекты, значимые для государства, - отметил он. - И вопросы взаимодействия всех уровней власти с хозяйствующими субъектами принципиально важны. От этого зависит, какой деловой климат в регионе, насколько у нас высока инвестиционная привлекательность".

Вячеслав Вахрин считает, что те новые технологии, которые органы Ростехнадзора применяют в регионе, безусловно, снижают нагрузку на бизнес с точки зрения контроля и надзора.

"Но вместе с тем мы не теряем главного – это вопросы, связанные с безопасностью объектов, которые создаются в области, и их дальнейшая эксплуатация. Это важнейшие принципиальные вопросы и я хочу отметить, что мы сотрудничаем очень конструктивно. И визит руководителя такого уровня в Тюменскую область подчеркивает его отношение к нашему региону и тем задачам, которые мы совместно решаем".

Борис Олейник