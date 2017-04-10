Отважные тюменцы окажутся в космосе

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Жителей Тюмени приглашают принять участие в акции "Космос - отважным!".

С 10 по 14 и с 17 по 21 апреля любой желающий в возрасте от 10 лет может пройти испытание на логику и сноровку, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Те, кто выполняет испытание с первого раза, – получает в подарок сертификат на прохождение единственного в Тюмени квеста в виртуальной реальности “ГРАВИТАЦИЯ. Портал в космосе”.

Использовать сертификат можно до конца апреля. В "космос" отправятся семейные экипажи от двух до четырех человек. Им предстоит выполнить миссию с использованием космического скафандра, находясь в абсолютной невесомости.

Пройти испытание и получить сертификат на квест можно с 10 до 20 часов (ул. Ленина, 15). Телефон: 560-007.

Соб. инф.