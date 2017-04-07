Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поставил задачу продолжить деятельность внутрипартийных платформ и усилить их активность.

Решением президиума Генсовета партии внесены изменения и дополнения в положение о внутрипартийных платформах. Результатом заседаний платформ станет резолюция, направляемая на рассмотрение президиума Генерального совета партии. Также создается единый аппарат по обеспечению деятельности платформ для их общей координации, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Руководить платформой будет председатель, тем самым не размывается персональная ответственность. Назначенные люди пользуются авторитетом каждый в своей области: Дмитрий Саблин (Патриотическая платформа) как лидер одной из патриотических организаций; Валерий Рязанский (Социальная) – опытный и авторитетный законодатель в сфере социальной политики; Андрей Клишас (Либеральная) – авторитетный специалист в области общественно-политического устройства. Исключение составляет платформа по защите предпринимательской инициативы. Эта платформа узкоотраслевая, аккумулирующая вокруг себя представителей бизнес-сообществ, отстаивающих интересы малого и среднего бизнеса. Поэтому решено оставить трех сопредседателей", - сообщил заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

Он отметил, что сопредседателями стали Евгений Демин - известный и успешный предприниматель, Марина Блудян – представитель НКО, развивающая предпринимательство, Татьяна Алексеева – представитель депутатского корпуса.

"Есть запрос общества на расширение диалога, и платформы как раз являются партийным инструментом для активизации диалога. Платформы – это дискуссионные площадки, которые предоставляет партия, но на которые мы будем приглашать представителей самых разных взглядов: лидеров общественного мнения, представителей НКО, экспертов для обсуждения острых и самых важных вопросов в повестке дня", - добавил Ревенко.

Соб. инф.