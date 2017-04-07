up

7.04.2017 пятница

EUR 60.0827

USD 56.4369

В Тюмени 4..6 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Политика

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

15:43 07 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии «Единая Россия»

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поставил задачу продолжить деятельность внутрипартийных платформ и усилить их активность.

Решением президиума Генсовета партии внесены изменения и дополнения в положение о внутрипартийных платформах. Результатом заседаний платформ станет резолюция, направляемая на рассмотрение президиума Генерального совета партии. Также создается единый аппарат по обеспечению деятельности платформ для их общей координации, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Руководить платформой будет председатель, тем самым не размывается персональная ответственность. Назначенные люди пользуются авторитетом каждый в своей области: Дмитрий Саблин (Патриотическая платформа) как лидер одной из патриотических организаций; Валерий Рязанский (Социальная) – опытный и авторитетный законодатель в сфере социальной политики; Андрей Клишас (Либеральная) – авторитетный специалист в области общественно-политического устройства. Исключение составляет платформа по защите предпринимательской инициативы. Эта платформа узкоотраслевая, аккумулирующая вокруг себя представителей бизнес-сообществ, отстаивающих интересы малого и среднего бизнеса. Поэтому решено оставить трех сопредседателей", - сообщил заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

Он отметил, что сопредседателями стали Евгений Демин - известный и успешный предприниматель, Марина Блудян – представитель НКО, развивающая предпринимательство, Татьяна Алексеева – представитель депутатского корпуса.

"Есть запрос общества на расширение диалога, и платформы как раз являются партийным инструментом для активизации диалога. Платформы – это дискуссионные площадки, которые предоставляет партия, но на которые мы будем приглашать представителей самых разных взглядов: лидеров общественного мнения, представителей НКО, экспертов для обсуждения острых и самых важных вопросов в повестке дня", - добавил Ревенко.

Соб. инф.

Теги: Единая Россия

Последние новости

16:49 В Тюмени разработают кодекс велосипедистов
16:38 Водителей ждут сплошные проверки на трезвость
16:27 Михаил Киселев: в Тюмени повышается культура велосипедистов
16:16 В Увате закрывают ледовую переправу
16:05 В Тобольске воздух чистый, считают специалисты Фото
15:54 "Сибирята" отчитаются в филармонии
15:43 Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей
15:32 В Тюмень идет потепление
15:21 Инспекторов заповедников и заказников вооружат
15:10 Тюменцы примут участие в Кубке Содружества по мотокроссу
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев сыграл в баскетбол на тобольской площадке

СИБУР переработал более двадцати двух миллиардов кубометров попутного нефтяного газа

Губернатор: инвесторы формируют предложения в сфере мусоропереработки

Политика

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Секретари первичных отделений "Единой России" прошли Гражданский университет

Экономика

СИБУР реализует крупный инвестпроект на Дальнем Востоке

АО "ТЭК" разъясняет причины роста цен на электроэнергию для юрлиц

Tele2 и Тинькофф Банк запускают нового виртуального оператора связи

Общество

В Тюмени разработают кодекс велосипедистов

Водителей ждут сплошные проверки на трезвость

Михаил Киселев: в Тюмени повышается культура велосипедистов

Спорт

Тюменцы примут участие в Кубке Содружества по мотокроссу

Футболисты "Тюмени" примут "Сибирь"

Уроженец Салехарда огорчил словацкий коллектив

Происшествия

Грузовой поезд насмерть сбил жителя Тюмени 

Тюменец шантажировал школьниц в социальных сетях

Инспектора ДПС в Тюмени уволили за взятку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+