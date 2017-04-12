"Царь горы" собирает участников в Тобольске

tiamz.ru

Покорителя 203 ступенек Прямского взвоза коронуют шапкой Мономаха и наградят кубком, сообщает пресс-служба Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Проверить силы в покорении тобольской вершины предлагают сотрудники музея-заповедника и братья Хасан и Хусаин Арангуловы. Весеннее состязание посвятили 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Спортсмены пробегут от линии старта до финиша, преодолевая препятствия, которые создадут стражи горы. Определятся лучшие в личном и командном зачетах.

Предварительная регистрация проводится по заявкам. Допускаются спортсмены старше 15 лет, обязательно с защитным шлемом.

15 апреля в 11 часов всех участников турнира соберут у основания Прямского взвоза для регистрации. Старт состязаний в 12 часов. Подробности в положении конкурса.

Соб. инф.