Гараничев и Старых – в топе обновленного рейтинга Союза биатлонистов России

Фото: ЦСП72

Свердловчанин Антон Шипулин, тюменец Евгений Гараничев и москвич Максим Цветков – такова тройка лидеров обновленного рейтинга спортсменов, составленного Союзом биатлонистов России.

В пятерку лучших вошел и тюменский биатлонист Александр Логинов, у него четвертая позиция, сообщает ЦСП72.

В женском рейтинге первая – югорчанка Дарья Виролайнен. За ней – Татьяна Акимова (Чувашская Республика), на третьем месте – тюменка Ирина Старых. В топ-5 еще одна тюменская спортсменка – Виктория Сливко, она четвертая.

Что касается юниорского рейтинга, тюменские биатлонисты также в пятерке сильнейших. Семен Бей – на второй строчке, он уступает Василию Томшину из Свердловской области. Игорь Шетько – пятый. Ксения Жужгова среди юниорок – на третьем месте.

Рейтинг опубликован на сайте СБР biathlonrus.com