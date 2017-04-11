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Директор тюменского предприятия оставил работников без зарплаты

17:04 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы возбуждено в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, с июля 2016 по апрель 2017 года директор общества с ограниченной ответственностью "Единство С", имея возможность выплачивать заработную плату в срок и в полном объеме, расходовал средства организации на цели, не связанные с погашением задолженности. 27 работников организации заработную плату не получили. Общая сумма долга по зарплате составила более 1 млн 200 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Принимаются меры направленные на возмещение задолженности работникам общества. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Теги: уголовное дело , невыплата зарплаты

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