Металлоконструкции для "ЗапСибНефтехима" изготовят российские компании

фото Тобольской промплощадки

Российские компании изготовят и поставят на строительную площадку "ЗапСибНефтехима" не менее пяти комплексов металлоконструкций эстакад, этажерок технологических сооружений в третьем квартале 2017. Комплексы необходимы для прокладки надземных инженерных сетей, систем и оборудования, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Камский завод металлоконструкций "ТЭМПО" (г. Набережные Челны) поставит не менее трёх комплексов металлоконструкций общей массой более 4,8 тыс. тонн, компания "Кузнецкие Металооконструкции" (г. Новокузнецк) – не менее 2 комплексов массой более, чем 2,7 тыс. тонн. Поставляемая продукция производится из углеродистой низколегированной марганцовистой стали повышенной прочности марки и соответствует мировым стандартам конструкций подобного типа.

К апрелю 2017 года на строительной площадке "ЗапСибНефтехима" уже смонтировано 41,6 тыс. тонн металлоконструкций – это 29 % от общего объема по проекту. Из них большая часть смонтирована на эстакадах технологических трубопроводов.

Отметим, что поставки материалов для строительства идут на площадку "ЗапСибНефтехима" из 35 регионов России. Всего в строительстве комплекса используются технологические материалы и оборудование отечественного производства: около 1 тыс. единиц технологического оборудования; более 110 тыс. тонн металлоконструкций; около 20 тыс. тонн трубной продукции; более 200 км пластиковой трубы и более 3 тыс. км кабеля. Общая сумма контрактов с российскими подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов превышает 220 млрд рублей.

фото Тобольской промплощадки