Сто шестнадцать населенных пунктов региона могут оказаться в зоне подтопления

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Около 116 населенных пунктов региона могут оказаться в зоне подтопления во время весеннего паводка. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в Ишим и Ишимский район.

"Наиболее серьезную угрозу несет река Вагай, на которой, по сравнению с прошлым годом, ожидается повышение уровня воды на два - два с половиной метра. Из-за этого возникает опасность подтопления ряда населенных пунктов. Все зависит от погоды в предстоящие две-три недели", - отметил губернатор.

По словам Владимира Якушева, работа по подготовке к паводку началась сразу после новогодних праздников во всех без исключения муниципалитетах региона.

"В Тюменской области создан резерв материально-технических ресурсов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, на сумму 586 миллионов рублей. Кроме того, сформирован финансовый резервный фонд в размере около 100 миллионов рублей. Эти средства мы сможем в случае необходимости использовать для решения неотложных проблем", - сообщил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко