Почти по миллиону рублей задолжали две жительницы региона своим детям

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Две матери-кукушки отправились за почти миллионные алиментные долги в колонию-поселение в п. Винзили.

Еще в начале 2017 года обе женщины были направлены на исправительные работы, однако, уклонившись от отбывания наказания, заработали реальные сроки лишения свободы.

Судьбы женщин написаны как будто под копирку, обе молодые, трудоспособные, однако ни та, ни другая не спешат искать работу и заниматься воспитанием своих детей. Несмотря на то, что женщины уже не раз привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.157 УК РФ "Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей", нерадивых матерей это ничему не научило.

Нина У., проживающая в селе Староалександровка Ярковского района, поручила воспитание сына матери и позабыла о нем. Решением суда женщина еще с мая 2006 года обязана была выплачивать сыну 1/4 часть всех видов заработков. К декабрю 2016 года ее общий долг перед ребенком составил 780 тыс. рублей, за что мировой судья судебного участка №1 Ярковского района приговорил женщину к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Однако Нина У. от наказания по приговору уклонилась, за что получила реальное лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении сроком на 2 месяца и 20 дней.

Вторая горе-мать, Ирина С. должна была выплачивать алименты двум своим сыновьям, которые воспитываются в приемной семье, однако дети не видели от мамы ни денег, ни вещей, ни даже редких подарков к праздникам. Общий долг Ирины составил 960 тыс. рублей. За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.157 УК РФ, женщина была также осуждена к 6 месяцам исправительных работ, от чего уклонилась. Сейчас Ирина С. будет отбывать наказание в колонии-поселении сроком чуть более двух месяцев.

Женщины отправлены для отбывания наказания в Тюменскую воспитательную колонию управления Федеральной службы исполнения наказаний, которая находится в п. Винзили. Ярковский отдел судебных приставов направил ходатайство о трудоустройстве осужденных женщин в администрацию колонии-поселения для того, чтобы матери из своего заработка смогли выплатить детям хотя бы малую часть накопившихся долгов. Сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.