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Глава региона проинспектировал ход капремонта школ в Ишиме

18:56 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в рамках своей рабочей поездки в Ишим проинспектировал ход капитального ремонта в зданиях двух крупных школ города № 2 и №5.

Первая пострадала весной 2016 года от подтопления. Сегодня в ней идут отделочные работы. Глава региона осмотрел учебные кабинеты, столовую, спортивный зал. В школе №5 также кипит работа. На некоторых этажах уже завершена отделка. Здесь появился и новый современный спортивный зал 18 на 36 кв. метров. В нем можно заниматься любыми видами спорта. Спортивный комплекс будет служить не только ученикам, но и жителям близлежащих домов. Ранее спортзал школы располагался в приспособленном здании и не отвечал нормативам.

Владимир Якушев поинтересовался сроками окончания стройки. По заверениям подрядчика, все идет по графику. Завершается отделка на первом этаже, проводятся фасадные работы, в середине мая планируют приступить к благоустройству территории. По контракту работы необходимо выполнить до 25 декабря текущего года, но строители обеих школ стараются, чтобы 1 сентября они смогли принять своих учеников.

"В двух крупных школах Ишима завершается капитальный ремонт. После его окончания город получит современные образовательные учреждения. Подрядчики работают активно. Потому будем надеяться, что 1 сентября  Ишим отпразднует сразу два школьных новоселья",- отметил Владимир Якушев и добавил, что, благодаря модернизации, площадь школы №5 увеличилась на треть.

"Красивые стены – это хорошо, но не самое главное. Более важно - содержание. История школы №5 свидетельствует о том, что и до ремонта она была одной из лучших в городе. Надеюсь, что после обновления ее показатели станут еще лучше ",- высказал мнение глава региона. 

Теги: Ишим , капитальный ремонт , Владимир Якушев , образование , паводок , школы

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