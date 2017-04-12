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Водоотводной канал в Ишимском районе построили за двадцать дней

19:46 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати

Водоотводной канал в Ишимском районе длинной более двух километров построен стахановскими темпами. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, осматривая объект.

"Канал позволит сбрасывать часть паводковых вод из озера Сухого, которые несет река Мергенька, в реку Ишим. Пропускная способность канала - порядка 20 кубометров воды в секунду. Работы на строительстве шли круглосуточно, использовалось 50 грузовых автомобилей и 9 экскаваторов. Основные работы по строительству канала протяженностью 2 километра 251 метр были выполнены за двадцать дней. Общий объем выемки грунта составил более 93,2 тысячи кубометров. В самой глубокой точке глубина канала - более восьми метров", - доложил губернатору заместитель главы Ишимского района Сергей Ломовцев.

По словам Сергея Ломовцева, стоимость строительства канала составила 41,5 млн. рублей. "Для полного завершения строительства канала осталось провести работы по укреплению берегов и рекультивации земли. Для этого в мае будет посеяна трава", - сообщил заместитель главы Ишимского района. Кроме того, в целях безопасности по берегам канала будет установлено ограждение. Такое указание дал глава региона.

Все запланированные работы по подготовке Ишима к паводку практически завершены, отметил губернатор.

"Установившаяся в регионе погода пока не способствует сильному паводку. Но стихия есть стихия. Расслабляться нельзя, нужно быть готовым к любому развитию событий", - подчеркнул Владимир Якушев.

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Евгений Бабенко

Теги: Ишим , Владимир Якушев , реки , водоотведение , паводок , Ишимский район

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