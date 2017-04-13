На Ямале подвели итоги зимней путины

Фото с сайта пресс-службы губернатора ЯНАО

2 тыс. 104 тонны рыбы добыли в Ямало-Ненецком автономном округе за время зимней путины, длившейся с января по март. Результат на 562 тонны превысил прошлогодние уловы и более чем на 800 тонн - итоги 2015 года.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", основная доля добычи - 1 тыс. 660 тонн - на счету рыбодобывающих предприятий. В лидерах - Горковский рыбозавод с результатом 336 тонн, предприятие на 100 тонн превысило прошлогодний улов. На втором месте - общество "Святогор" - 326 тонн, также с превышением прошлогодних показателей более чем на 100 тонн. На счету Тазагрорыбпрома - 295 тонн и у Аксарковского рыбопромыслового предприятия – 237. Среди улова преобладают частиковые виды рыб - щука, язь, налим. В числе добытых сиговых - пелядь, щекур, пыжьян и ряпушка.

Скоро ямальские рыбаки начнут готовиться к летней путине, которая обычно начинается в середине июня. Промысловые прогнозы на 2017 год оптимистичны. Ожидаемые объемы вылова - на уровне девяти тысяч тонн. Гидрологические условия специалисты оценивают как позитивные, низкого уровня воды не ожидают. Кроме того, условия для нереста в ямальских водоемах 2015 и 2016 годов наука назвала беспрецедентно благополучными, в том числе и для некоторых сиговых - особенно хорошо нерестились сырок и сиг-пыжьян.

Отметим, год от года увеличивают поддержку агропрома Ямала. Объем финансирования всего АПК на нынешний год составил 2 млрд 645 млн рублей. В том числе из федерального бюджета - 33 млн 919 тыс. рублей. Средства пойдут на поддержку 16 направлений ямальского АПК - "Оленеводство" и "Рыбодобыча", "Развитие растениеводства", "Молочного и мясного скотоводства", "Звероводство" и другие.