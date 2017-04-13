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Лесопожарный сезон 2017 года будет сложнее предыдущего

17:00 13 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати

Лесные пожары по данным на 13 апреля зафиксированы на территории всех федеральных округов России, за исключением Уральского. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства, опубликовавшая прогноз на лесопожарный сезон 2017 года.

В мае 2017 года, по оценке специалистов, повышенные лесопожарные риски прогнозируются в западной части Тюменской области, а также в южной и юго-западной частях Свердловской области, центральной и северной частях Челябинской области, на всей территория Курганской области.

Летом 2017 года лесопожарная обстановка будет в значительной мере определяться воздействием на климат Аравийского антициклона – как и в 2016 году, с юго-запада будут поступать массы сухого прогретого воздуха, которые сместят эпицентр лесопожарной опасности в южную часть Сибири и Урала, вдоль всей протяженности границы с Казахстаном и Монголией.

В июне на территории Уральского федерального округа наибольшие лесопожарные риски прогнозируются в центральной части Ханты-Мансийского автономного округа, юго-восточных частях Тюменской и Курганской областей, центральной и южной частях Челябинской области.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка прогнозируется в июле. Под угрозой окажутся территории Челябинской и Курганской областей, центральная и восточная части Тюменской области, центральная, северная и восточная части Свердловской области, территории Ханты-Мансийского автономного округа, восточной и центральной частей Ямало-Ненецкого автономного округа.

В августе лесопожарная обстановка нормализуется и повышенные риски возникновения лесных пожаров в Уральском федеральном округе прогнозируются на территории Ямала, а также в северной и центральной частях Ханты-Мансийского автономного округа.

В сентябре прогнозируется усложнение лесопожарной обстановки. В Уральском федеральном округе высокие классы пожарной опасности ожидаются в восточной, южной и центральной частях Курганской области, центральной, южной и юго-восточной частях Тюменской области, южной, восточной и западной частях Свердловской области, в южной части Челябинской области, в западной части Ханты-Мансийского автономного округа.

С начала 2017 года на территории Российской Федерации, по данным Федерального агентства лесного хозяйства, уже зарегистрирован 438 лесных пожаров, а общая площадь, пройденная огнём, составила 77,9 тыс. га, при этом 10 лесных пожаров общей площадью 10,2 тыс. га относятся к труднодоступной местности в зонах контроля.

Основные причины лесных пожаров – выжигание сухой травы гражданами, несмотря ни на что и вопреки постановлению Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 1213, и переходы огня с земель других категорий – в связи с невыполнением постановления Правительства РФ от 18 августа 2016 г. № 807 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий".

Увеличение количества лесных пожаров и их площадей специалистами связывается с климатическими изменениями, фиксируемыми в последние годы. В частности, уменьшение площади арктических льдов, в совокупности с ростом среднегодовых температур и иными факторами, приводит к изменению режима выпадения осадков. Зона выпадения дождей смещается к северу, а на юге таежные районы испытывают одновременно дефицит влаги и длительные периоды повышенных температур, что приводит к увеличению числа лесных пожаров и снижению устойчивости лесов к насекомым-вредителям. Фактически, можно говорить о запуске природного механизма, смещающего лесорастительные зоны на север.

"Мы объективно находимся в ситуации изменения климата, поэтому должны реагировать на эти изменения и готовить адекватные ответы. Прогноз достаточно неблагоприятный в этом году, он несколько сложнее, чем среднестатистический – последние годы были достаточно сложными в плане природных пожаров. Поэтому мы должны реагировать максимально быстро и предотвращать распространение лесных пожаров на большие площади", – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

Теги: лесные пожары , Рослесхоз , прогноз , инфографика

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