В Тюмени началась "Вахта Памяти-2017"

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 9 тыс. солдат и офицеров Красной армии подняли и подготовили к погребению жители Тюменской области за 30 лет существования поискового движения в регионе, установили 357 имен.

В Тюмени дан торжественный старт полевому сезону поисковых отрядов региона, патриотическим акциям "Георгиевская ленточка" и "Стена памяти", областному конкурсу "Нам дороги эти позабыть нельзя". Открытие "Вахты Памяти-2017" Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" состоялось на площади Памяти.

"Каждый человек от рождения имеет право на имя, Родину, семью, память. Но война внесла свой след. Своим благородным трудом и служением вы возвращаете это право павшим и живым. Желаю вам результативного и безопасного поискового сезона", - обратился к участникам митинга уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации наградили руководителей и активистов поисковых отрядов, которые помогают в этой работе.

В 2017 году на места сражений отправятся более 120 поисковиков Тюменской области. Они примут участие в поисковых работах на территории Ржевского и Западнодвинского районов Тверской области и Старорусского района Новгородской области.

"Я давно интересуюсь историей Великой Отечественной войны и уже полтора года состою в поисковом отряде. Мне хотелось побывать на местах боев, почувствовать атмосферу, помочь сохранить память о героях войны. В первой экспедиции я побывала год назад. Я уверена, что новая поездка, мы уезжаем 20 апреля, принесет новые находки, знания и эмоции", - рассказала участница поискового отряда Юлия Романова.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева