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Первый в регионе IT-инкубатор открыли в Тюмени

17:17 17 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Компания Esoft, разрабатывающая софт для автоматизации систем менеджмента, стала первым резидентом IT-инкубатора в Тюмени.

Структура нового инкубатора схожа с бизнес-инкубаторами. Резиденты получают льготы, пользуются мерами поддержки в регионе и разрабатывают проекты, которые станут полезными не только для IT-сферы Тюменской области, но и всей страны. Период инкубации составит три года.

"Наша задача - создать систему драйверов, обеспечивающих развитие IT-индустрии в регионе. Этот инкубатор станет первым, но не единственным  элементом инфраструктурной поддержки отрасли. Проект, который мы запустили, уникальный - раньше такой софт в регионе не разрабатывали. В целом сфера IT в Тюменской области развивается, она стала одной из приоритетных. Сейчас готовится законодательство и прочие документы, чтобы сделать это направление одним из ведущих для экономики", - пояснил генеральный директор Агентства инфраструктурного развития региона Андрей Саносян.

Портфель заказов первой компании резидента уже сформирован, в перспективе рассматривается выход на мировой рынок. Всего в инкубаторе компания планирует разместить около 200 IT-специалистов к концу 2017 года, к осени этого же года - выдать первый программный продукт.

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фото ИА "Тюменская линия"
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Руководитель компании-резидента Антон Щукин уже оценил условия работы в новом инкубаторе. Здание полностью спланировано под специфику IT, вместе с рабочей зоной компания получает полноценные места для отдыха и отдельную комнату релаксации.

"Агентство  предоставило отличное здание. Мы будем  разрабатываем не только комплексные решения для управления бизнесом, но системы интеграции со сторонними продуктами. Это значит, что потребитель может получить дополнительные возможности и функции, которых нет или они неудобны в других продуктах", - пояснил он.

Евгения Шевцова

Теги: бизнес-инкубатор , IT-технологии , Андрей Саносян

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