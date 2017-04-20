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Более семисот мероприятий ко Дню Победы пройдут в Тюменской области

18:05 20 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото портала "Тюмень - наш дом"

Около 700 культурно-массовых мероприятий, выставки, встречи с ветеранами, музейные уроки и конкурсы пройдут в Тюменcкой области в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский.

На встрече с журналистами он рассказал о подготовке ко Дню Победы. 

"При полномочном представителе президента в УФО действует Совет по делам ветеранов и инвалидов. Создана рабочая группа по координации и проведению мероприятий в связи с памятными датами военной истории. По результатам работы этой группы в субъектах созданы оргкомитеты. Мы готовимся к ежегодному празднованию, а также к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концептуальная основа - это забота о ветеранах и патриотическое воспитание детей и молодежи. В 2017 году 9 мая у нас традиционно пройдут войска Тюменского гарнизона, праздничное шествие жителей города, состоится множество мероприятий, завершится празднование салютом", - рассказал главный федеральный инспектор. 

Горожане смогут присоединиться к шествию "Бессмертного полка". Оцифровать фотографии тюменцам помогут в библиотеках, эта услуга предоставляется бесплатно, отметил Андрей Руцинский. Он сообщил о появлении новых инициатив в связи с празднованием Дня Победы.    

"На днях пришло сообщение на телефон. Предлагается тем, кто представлен в соцсетях, свою фотографию заменить на фотографию погибшего родственника и таким образом "Бессмертный полк" в Интернете провести. Не знаю, насколько эта инициатива будет поддержана, все зависит от желания людей", - рассказал он.

По данным главного федерального инспектора, в Тюменской области проживают 14 тыс. 200 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны. Участниками Великой Отечественной войны являются 724 человека.   

Татьяна Ковалева

Теги: Бессмертный полк , Андрей Руцинский , социальные сети , парад Победы
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