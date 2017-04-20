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Открывается почтовая станция #СпасибоВетеранам

18:05 19 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента социального развития Тюменской области

Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" и Областной геронтологический центр запускают ежегодную социальную акцию "Почтовая станция #СпасибоВетеранам!".

Благодаря отзывчивости и неравнодушию тюменцев ежегодно удается собрать значительное количество подарков для посылок ветеранам Великой Отечественной войны. Принять участие в акции могут все граждане и организации. В качестве подарков можно передать кондитерские изделия, продукты длительного хранения к праздничному столу, сувениры, косметические наборы, текстиль, открытки, столовые приборы, мелкую бытовую технику.

Фото департамента социального развития Тюменской области

Школьники и воспитанники детских садов самостоятельно готовят посылки из плотного картона, дерева или других прочных материалов и оформляют их в стиле военных лет. Именно в такие необычные коробочки будут паковаться подарки для ветеранов.

Со 2 по 9 мая по центральным улицам областной столицы будет курсировать специальный #Спасибомобиль. Работа военного ретроавтомобиля с уличными артистами на борту организована для удобства горожан. Достаточно одного звонка организаторам проекта, и #Спасибомобиль приедет за комплектом подарков прямо в офис компании, пожелавшей поздравить ветеранов.

Акция "Почтовая станция "Спасибо ветеранам!" продлится до 20 мая.

Дополнительные возможные варианты участия в акции:

- покупка и передача подарков через пункт приема по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123 (каб. №10, пн.-пт. с 8 часов до 16 часов 30 минут);

- личное поздравление и вручение подарка (в присутствии специалиста геронтологического центра или благотворительного фонда);

- зачисление пожертвования на счет Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение". (ИНН 7204195128; КПП 720301001 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России г. Тюмень, р/сч. 40703810767100036764, БИК 047102651, к/сч. 30101810800000000651. Назначение платежа: благотворительное пожертвование, в графе "Получатель" необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение");

- информационная поддержка проекта (изготовление и размещение социальной рекламы о проекте, размещение информации о проекте на электронных информационных ресурсах, сайтах, страничках в социальных сетях).

Подробная информация о проекте по телефону 51-77-05, на сайте Областного геронтологического центра или на странице в социальной сети "ВКонтакте".

В Тюменской области проживает более 14 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе более 700 участников войны, более 12 тыс. тружеников тыла.

Поздравления в муниципальных образованиях проводятся с участием представителей органов местного самоуправления,  органов социальной защиты, общественных объединений ветеранов, детских и молодежных организаций.

Ежегодно для ветеранов проводятся бесплатные специализированные заезды в социально-оздоровительный центр "Красная гвоздика". В 2017 году участие в них примут 480 ветеранов.

Ко Дню Победы из областного бюджета направляется единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны. Выплаты получат около 29 тыс. человек, включая граждан, родившихся до 31.12.1931 г., детей погибших участников войны, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: благотворительность , социальная поддержка , День Победы , ветераны
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