Виадук через железнодорожный переезд построят в Ялуторовске

admtyumen.ru

Проектно-сметную документацию моста через железнодорожный переезд Ялуторовска разрабатывают специалисты. После прохождения всех процедур ялуторовчане получат современный виадук. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Тот проект, который был создан ранее, необходимо актуализировать в соответствии с требованиями времени. "После того, как завершится работа над проектно-сметной документацией, предстоит подтвердить объем инвестиций через государственную экспертизу. Это немаловажный этап. Далее мы проведем аукцион, на котором определится подрядчик, и начнутся строительные работы", - заверил Якушев.

Напомним, что просьбу построить виадук высказали жители Ялуторовска. Он улучшит транспортное сообщение в городе и повысит безопасность на данном участке.

"Мы всегда стараемся выполнять данные людям обещания. Сейчас работа над документами идет по плану", - подчеркнул губернатор.

Напомним, что в последние несколько лет на территории региона идет большая работа по приведению в порядок дорожной инфраструктуры. В 2016 году в Тюменской области велось строительство четырнадцати крупных дорожных объектов, реконструкция двух районных мостов.

Екатерина Исаева