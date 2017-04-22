Директору тобольской управляющей компании оставили в силе приговор за растрату

СК РФ

Тюменский областной суд поставил точку в деле о растрате более 2,4 млн рублей и неисполнении 14 судебных решений директором УК в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, директор и единственный учредитель управляющей компании "Интергаз-Сервис" Евгений Клиросов с января 2012 года по июнь 2015 года получал в кассе управляющей компании в подотчет денежные средства, которые подлежали перечислению ресурсоснабжающей организации. Часть денежных средств он возвратил, часть – более 1,6 млн рублей – обратил в свою собственность. Еще 769 тыс. рублей он растратил, взяв из кассы деньги для оплаты аренды автомобиля Infiniti QX56.

Кроме того, Клиросов злостно не исполнял 14 судебных решений о взыскании с управляющей компании в пользу ресурсоснабжающей организации более 30,9 млн рублей.

В декабре 2016 года суд, рассмотрев дело, признал Клиросова виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 100 тыс. рублей. Клиросов был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу ресурсоснабжающей организации в возмещение вреда более 2,4 млн рублей. Суд сохранил арест на Infiniti QX56, который был наложен в ходе следствия, до возмещения ущерба.

Не согласившись с решением Тобольского городского суда, осужденный и его адвокаты обжаловали его в Тюменский областной суд. Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда, рассмотрев дело с представителем прокуратуры Тюменской области, оставила решение городского суда без изменения, жалобы без удовлетворения.