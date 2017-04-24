Проверка выявила нарушения в реабилитационных центрах Ишима

archiv.proufu.ru

Двое руководителей реабилитационных центров заплатят штрафы за допущенные нарушения по требованию прокуратуры в Ишиме.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверка прошла в АНО "Центр социальной адаптации наркозависимых и алкозависимых "Единство" и в ООО "Ишимсоцадаптация".

В реабилитационных центрах были выявлены нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности.

В реабилитационных центрах отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов. Системы пожарной сигнализации зданий, где проживали люди, не обеспечивали дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объектов и многое другое.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководители организаций подвергнуты штрафу в размере 15 тыс. рублей каждый.