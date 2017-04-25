Турниры по спортивной борьбе ко Дню Победы пройдут в Тюмени

Фото УМВД России по Тюменской области

Турниры по спортивной борьбе состоятся в Тюмени в спортивном комплексе гимназии №16 6 и 7 мая, начало соревнований в 9 часов 30 минут.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, 6 мая впервые в истории Тюменской области состоится открытый турнир по спортивной борьбе грэпплинг "Знамя Победы". В соревнованиях смогут принять участие спортсмены от 7 лет и старше. На состязания приглашены спортивные клубы Тюменской и Свердловской областей. Борцы, занимающиеся грэпплингом, славится своим умением вести поединок в партере, а также широким арсеналом болевых и удушающих приемов.

7 мая состоится турнир по панкратиону "Новое поколение". Бороться за победу будут спортсмены из Тюменской области, занимающихся единоборствами не более года. В этом году, кроме спортсменов из Тюмени и Тобольска, участие в турнире примут борцы из Ишима, Ялуторовска, Вагая, Исетского и других населенных пунктов Тюменской области.

Ознакомиться с положениями турниров, а также узнать более подробную информацию можно в группе "Ассоциация панкратиона Тюменской области".