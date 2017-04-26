Владимир Якушев: задачу по подготовке кадров нужно решать, не снижая темпов

admtyumen.ru

Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров для региональной экономики остается одной из главных задач органов власти и предпринимательского сообщества.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, подводя итоги торжественной церемонии награждения победителей конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!", которая состоялась в Тюмени.

"Ситуация с подготовкой квалифицированных рабочих кадров в Тюменской области серьезно улучшилась, но я пока не могу сказать, что мы эту проблему решили полностью. Еще есть набор специальностей, в которых мы испытываем дефицит. Останавливаться на достигнутом нельзя, нужно двигаться вперед, не снижая темпов. Я уверен, что с задачей по подготовке качественных кадров для нашей экономики мы справимся", - сказал губернатор.

Владимир Якушев отметил, что тюменцы вошли в число победителей и призеров конкурса "Славим человека труда!" практически по всем представленным на нем специальностям. "Уже на региональных этапах конкурса соревнования проходят в условиях серьезной конкуренции. Поэтому победа или призовое место в конкурсе для молодых ребят - очень важный момент в жизни", - добавил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что за годы проведения конкурса в Тюменской области существенно возрос престиж рабочих профессий. "При поступление в некоторые колледжи по ряду специальностей на одно место претендуют от шести до восьми абитуриентов. На мой взгляд, это важный показатель, который говорит о том, что тюменская молодежь совершенно по-новому стала относиться к званию рабочего человека. Конкурс "Славим человека труда!" сыграл в этом далеко не последнюю роль", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, победителями и призерами конкурса "Славим человека труда!" в Уральском федеральном округе по 21 номинации стали 118 человек, 35 из них - представители Тюменской области. На втором месте по количеству победителей и призеров оказалась Челябинская область - 27 человек. Третье место занял Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 17 человек.

Евгений Бабенко