Владимир Якушев: у хороших студентов нет проблем с трудоустройством

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 80% составляет уровень трудоустройства выпускников инженерных специальностей тюменских вузов.

Этот факт отметил глава региона Владимир Якушев в программе "Час с губернатором".

"Студенты индустриального и классического университетов всегда востребованы. Предприятия, которые работают на севере, с удовольствием берут наших выпускников, в том числе крупные компании: "Газпром", "Транснефть", научные институты по добыче и транспортировке углеводородов. Когда студент показывает хорошие знания, вопросов с трудоустройством, как правило, у него не возникает", - подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области стабильно держится ниже 1%. По итогам опросов жителей по методике международной организации труда этот показатель не превышает 5%.

Евгения Шевцова