Владимир Якушев: муниципалитеты играют ключевую роль в привлечении инвестиций

admtyumen.ru

Развитие региональной экономики напрямую связано с инвестициями, а значит, с созданием благоприятных условий для реализации инвестпроектов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в интервью изданию "Коммерсант".

"Для нас важны все инвесторы - не только гиганты, но средний и малый бизнес. Важны все, кто верит в Тюменскую область, вкладывается в нее, создает новые рабочие места. Развитие экономики напрямую связано с инвестициями, а значит с созданием благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов. Региональное правительство прилагает максимум усилий, чтобы Тюменская область оставалась привлекательной для вложения средств, ведения бизнеса и открытия предприятий", - подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев отметил, что в регионе внедрена система развития инвестиционной деятельности в муниципалитетах.

"Все понимают, что реальная работа с инвесторами идет именно в муниципалитетах. Администрация района или города - ключевое звено в поддержке предпринимательского сообщества и формировании инвестиционного климата - как в отдельном муниципалитете, так и в регионе", - убежден он.

По словам Владимира Якушева, несколько лет назад Тюменская область взяла курс на развитие промышленного сектора экономики в трех направлениях одновременно: работа по реализации крупных индустриальных проектов и развитию промышленных узлов, создание индустриальных парков, открытие целой серии небольших производств в муниципальных районах, в формате "малой индустриализации" - чтобы люди на селе получали новые рабочие места по принципу "здесь и сейчас".

"Дальнейшее индустриальное развитие области мы в значительной степени связываем с созданием и запуском индустриальных парков и экономических зон. В 2016 году их открыто три - в Тюмени, поселках Боровский и Богандинский Тюменского района. Резидентам таких площадок земельный участок предоставляется в аренду по цене от 100 до 300 рублей в месяц за гектар. Все сети и дорога подводятся бесплатно, а налоговые льготы предоставляются автоматически. Плюс подключаются инструменты финансовой поддержки", - рассказал губернатор.

Комфортные условия уже привлекли на площадки индустриальных парков семь компаний-резидентов, три из них уже ведут строительные работы, еще четыре компании начнут строительство новых заводов весной этого года. В процессе подачи заявок еще 12 компаний.

"Мы продолжим работу по привлечению инвестиций на территорию муниципалитетов на основе планово-проектного подхода. Такие планы сформированы для каждой территории, исходя из ее ресурсов и преимуществ, определены локомотивные инвестиционные проекты, а для каждого проекта предусмотрены площадки", - сообщил глава региона.

Владимир Якушев добавил, что в Тюменской области развивается схема привлечения инвестиций с помощью механизма государственно-частного партнерства.

"Важной вехой стало заключение восьми концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Совокупный объем инвестиций по этим проектам составит почти 2 миллиарда руб. Из этой суммы только 214 миллионов рублей предоставит областной бюджет. Таким образом, на 1 рубль бюджетных инвестиций в регион будет привлечено более восьми рублей", - отметил губернатор.

Евгений Бабенко