Житель Кыргызстана получил срок за незаконный переход границы в Тюменской области

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Гражданин Кыргызстана, незаконно пересекший казахстано-российскую границу, осужден в Казанском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в июле 2015 года управление ФМС России по Свердловской области вынесло решение о запрете Кубанычбеку Эшматову въезда в Россию до апреля 2018 года.

Вернувшись на родину, Эшматов обратился с заявлением в соответствующие органы о получении паспорта взамен якобы утраченного. При этом в подтверждение анкетных данных представил свидетельство о рождении своего родного брата.

В ноябре 2015 года он получил новый паспорт на Тилека Эшматова со своей фотографией. По новому паспорту Эшматов решил прибыть на территорию России. В пункте пропуска "Казанское" Эшматов беспрепятственно прошел пограничный контроль и проследовал на территорию Тюменской области.

Спустя два месяца Эшматова задержали сотрудники ФСБ России по Свердловской области в Екатеринбурге за нарушение миграционного законодательства. В отношении него было возбуждено уголовное дело, и по решению суда он был заключен под стражу.

Суд приговорил Эшматова к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.