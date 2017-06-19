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Кандидаты от "Единой России" проходят жесткий предварительный отбор

16:32 19 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

Представители "Единой России" еще на ранней стадии выборного процесса сумели успешно начать предвыборную кампанию в регионах и обеспечить себе преимущество перед кандидатами от других партий.

Об этом заявил руководитель Межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" по Свердловской, Тюменской областям, ХМАО-Югре и ЯНАО, депутат Госдумы Иван Квитка. Так он прокомментировал итоги заседания Генсовета партии, где обсуждалась предстоящая выборная кампания.

Депутат рассказал, что 10 сентября в четырех субъектах, входящих в МКС, пройдет более 170 избирательных кампаний.

"По последним официальным данным региональных отделений, партия выдвинет около одной тысячи четырехсот кандидатов на выборах всех уровней. Самые масштабные выборы ожидаются в Свердловской области. В единый день голосования жителям этого региона предстоит избрать губернатора. Кроме того, в пяти муниципальных образованиях пройдут выборы глав, в 49-ти – депутатов в представительные органы местного самоуправления", – подчеркнул парламентарий.

Руководитель МКС добавил, что в Тюменской области пройдут выборы и довыборы депутатов в двух муниципальных районах и двадцати сельских поселениях.

"В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре состоятся выборы одиннадцати глав муниципальных образований и довыборы депутатов думы Югры по двум одномандатным округам. Предстоит избрать более 100 депутатов в представительные органы местного самоуправления. В Ямало-Ненецком автономном округе избирают глав в 25 муниципальных образованиях, состоятся выборы и довыборы в представительные органы местного самоуправления", – отметил он.

Депутат заявил, что говорить с жителями о конкретных проблемах и помогать решать их – это одно из основных правил для кандидатов, которых поддерживает "Единая Россия".

"Мы всегда готовы к честной конкуренции. Что бы ни говорила оппозиция, нам удалось добиться абсолютной прозрачности и открытости всего выборного процесса, в том числе процедуры предварительного голосования. Благодаря этому наши кандидаты проходят жесткий отбор и поэтому представляют достойную конкуренцию", – добавил Иван Квитка.

"Побеждать всегда непросто. Не имеет значения, в выборах какого уровня ты принимаешь участие. Любая победа не дается легко, ее никто не приносит на блюдечке. За нее нужно бороться, ежедневно доказывая право быть первым, завоевывать доверие партии и избирателей реальными делами и честной борьбой", – цитирует депутата пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.

Теги: Свердловская область , Югра , Госдума , выборы , Единая Россия , Иван Квитка

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