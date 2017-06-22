Выпускной спортивного класса пройдет в "Жемчужине Сибири"

Фото ЦПСР Л. Н, Носковой

Выпускной спортивного класса состоится в Центре подготовки спортивного резерва Л. Н. Носковой 23 июня.

В центре "Жемчужина Сибири" для выпускников и их родителей организуют торжественный вечер, где спортсмены получат аттестаты по окончании школы.

Спортсменов поздравит олимпийская чемпионка, директор ЦПСР Луиза Носкова. Также приглашены директор департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин, президент региональной Федерации лыжных гонок и биатлона Сергей Усольцев, депутат Тюменской областной думы Александр Крупин, директор центра "Жемчужина Сибири" Анатолий Емельянов и директор червишевской школы Елена Пинигина.

После торжественной части выпускников, родителей и тренеров ожидает множество конкурсов. Затем выпускники передадут центру капсулу с пожеланиями себе в будущее, которую смогут открыть только через 10 лет, сообщает ЦПСР Л. Н. Носковой.

Соб. инф.