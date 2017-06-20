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Нескольким жителям Урала пришлось эвакуироваться из-за стихии

17:10 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
66.mchs.gov.ru

Автомобильное сообщение с 6 населенными пунктами Свердловской области (Левобережная часть п. Махнево, п. Хабарчиха, д. Кокшарова, д. Подкина, д. Трошкова, д. Перевалова) ограничено в результате проливных дождей. 

Кроме того, подтоплен низководный мост через р. Тагил в п. Махнево Алапаевского муниципального образования. 

66.mchs.gov.ru

Для сообщения используется моторная лодка грузоподъемностью 400 кг, вантовый подвесной пешеходный мост, регулярное железнодорожное сообщение по мосту через р. Тагил в районе ст. Ерзовка. 

Сильные дожди привели к размытию участка дороги возле частного дома, расположенного по ул. Октябрьской, к подтоплению 3 частных жилых домов по ул. Первомайской, ул. Октябрьской, ул. Комсомольской и 3 придомовых построек по ул. Заречной и Первомайской в п. Махнево. Для подъезда к остальным жилым домам имеется объездная дорога. Из подтопленных двух частных жилых домов эвакуированы 3 человека, которые находятся у родственников, хозяин еще одного дома от эвакуации отказался. 

В районе подтопления частных жилых домов организовано круглосуточное дежурство. Ежедневно проводятся подворовые обходы, беседы с жителями, чтобы установить какая им требуется помощь. 

На гидропостах каждые два часа проводится мониторинг уровня воды в р. Тагил, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Жизнеобеспечение населения в населенных пунктах не нарушено. Работают магазины, имеются фельдшерско-акушерские пункты, сотовая и проводная телефонная связь. Для обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах организовано дежурство пожарных подразделений, добровольных пожарных команд. 

Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Свердловской области. 

Теги: эвакуация , Урал , Свердловская область , ГУ МЧС России , шторм

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