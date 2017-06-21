Две фуры столкнулись на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, один из водителей лишился ноги

Фото ГИБДД Тюменской области

Семь человек пострадали в четырех дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Тюменской области 20 июня.

На 103 км дороги Тюмень - Омск автомобиль "Форд Фиеста" въехал в полуприцеп фуры "Мерседес". 21-летняя водитель "Форда" уснула за рулем. Она получила многочисленные повреждения и находится в реанимации, 75-летняя пассажирка легкового автомобиля ушибла ногу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Фуры MAN и МАЗ столкнулись на 123 км дороги Тюмень - Ханты-Мансийск. 49-летний водитель грузовика MAN получил тяжелейшие повреждения: ему сдавило ноги от деформации кабины. Одну ногу пришлось ампутировать, мужчина находится в реанимации. 43-летний водитель второй фуры получил сотрясение мозга, ссадины головы и плеча. Водитель автомобиля MAN - житель города Березовского Свердловской области, он находится в Ярковской районной больнице, медики просят откликнуться его родственников по телефону: (34531) 2-53-76.

Фото ГИБДД Тюменской области

В ночь на 20 июня на ул. Федюнинского в Тюмени автомобиль "Дэу Нексия" въехал в ограждение. 19-летний водитель получил сотрясение мозга и рваную рану головы.

Фото ГИБДД Тюменской области

"Мазда" и "Ниссан" столкнулись утром на 15 км автодороги Ишим - Омск, от удара один из автомобилей отбросило на "Тойоту". Пострадали двое пассажиров "Мазды", у 63-летнего мужчины перелом ребер и ушибы, у молодого человека 26 лет ушиб грудной клетки.

ГИБДД разыскивает очевидцев наезда на пешехода, который произошел 17 июня в Тюмени около 00 часов 30 минут на пешеходном переходе на ул. Полевой, 14. Дорогу переходил 34-летний мужчина, его сбил автомобиль, водитель скрылся. Позже мужчина обратился в больницу с переломом руки и ушибами. Очевидцев ДТП просьба позвонить по телефонам: 79-46-86, 79-46-10.