В Тюмени осудят мужчину за фиктивную регистрацию мигрантов

soldiersmothers.ru

Обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 27-летнего Даниила Матвеева в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ) утвердила прокуратура Ленинского округа Тюмени. Дело направлено в суд.

Согласно действующему законодательству постановка иностранных граждан по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Данные уведомления направляет принимающая сторона, то есть владелец жилья.

Расследованием установлено, что Матвеев с 22 марта по 8 апреля 2017 года направил в органы миграционного учета уведомления о прибытии в двухкомнатную квартиру по ул. 30 лет Победы Тюмени, в которой проживали его родные, 20 граждан из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. При этом он не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания.

Согласно примечанию к ст. 322.3 УК РФ под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилых помещениях в РФ понимается постановка их на учет без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).

Материалы уголовного дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, санкция ст. 322.3 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет.