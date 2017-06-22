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Губернатор: в регионе формируется благоприятный климат для предпринимательства и инвестиций

14:38 22 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Тюменская область сделала еще один большой шаг по формированию в регионе благоприятного климата для предпринимательства и инвестиций.

Такую оценку дал губернатор Владимир Якушев работе депутатов областной думы, которые на очередном заседании приняли изменения в законы Тюменской области "О предоставлении налоговых льгот на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов отдельным категориям налогоплательщиков", "Об установлении налоговой ставки в размере ноль процентов для индивидуальных предпринимателей при упрощенной системе налогообложения и патентной системы налогообложения Тюменской области", "О патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей".

"Эти законопроекты касаются улучшения инвестиционного климата в Тюменской области, и они очень важны, - подчеркнул он в беседе с журналистами. - Мы провели эти законопроекты в два этапа. На первом приняли законопроекты о создании патентной системы. Но практика показала, что они не сработали. Когда начали говорить с экспертами, а это наше предпринимательское сообщество, сошлись на том, что стоимость патента несколько высока. Проводили эту работу, естественно, вместе с депутатским корпусом. И было принято решение об уменьшении стоимости патента. Мы рассчитываем и надеемся, что эта система должна более серьезно заработать. Это же достаточно просто – пришел, заплатил, приобрел разрешающий документ и вступил в правоотношения с государством".

Губернатор отметил, что патентная система - это очень важный инструмент для построения микро- и малого бизнеса. И мешает его развитию не только высокая стоимость патента, но и узкий круг видов деятельности, которым можно заниматься, купив этот патент.

Тюменские депутаты в рамках полномочий субъектов РФ расширили перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться нулевая ставка налогов. Налоговые каникулы предлагается распространить на 24 новых вида деятельности для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и на 21 новый вид деятельности для плательщиков, применяющих патентную систему налогообложения.

Борис Олейник

Теги: облдума , Владимир Якушев , бизнес , предпринимательство , инвестиции

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