up

27.06.2017 вторник

EUR 66.0816

USD 59.0014

В Тюмени 18..20 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

На комплекс "Дамате" прибыла новая партия породистого скота

16:21 27 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
www.acdamate.com

786 телок голштино-фризской породы из Нидерландов, Дании и Германии прибыли на строящийся молочно-товарный комплекс ГК "Дамате" на 4 тыс. 600 голов дойного стада в Тюменской области. Они размещены на ферме.

Завоз скота идет в соответствии с графиком, следующая партия ожидается в начале июля. Крупный рогатый скот для каждой партии отбирается на европейских фермах при личном участии специалистов "Дамате".

Поголовье скота на предприятии с учетом вновь прибывших составляет 4 тыс. 667 голов, из них 740 - коровы. На комплексе продолжаются отелы, в среднем специалисты принимают по 8-10 отелов в день. На текущий момент комплекс производит свыше 21,5 тонн молока-сырья в день.

Строительство предприятия ведется в соответствии с подписанным ранее соглашением между "Дамате" и Danone. После выхода на проектную мощность предприятие будет производить около 45 тыс. тонн молока в год при надое на голову свыше 9 тонн в год.

Молоко, произведенное на комплексе, будет продаваться на предприятия Danone, в мае 2017 года начаты поставки молока-сырья на завод компании-партнера, сообщает пресс-служба ГК "Дамате".

Соб. инф.

Теги: скот , Голышмановский район , Дамате , молоко , Danone

Последние новости

18:53 Российские нейрохирурги изучили миниинвазивные технологии в ФЦН Тюмени Фото
18:32 Google заплатит рекордный штраф
18:21 Сто тысяч рублей получит победитель тюменского медиаконкурса "Снять за 72 часа" Фото
18:10 Владимир Чейметов: дожди и паводок не помешали выполнить план посевной кампании
18:06 Обновленные аудитории ТюмГУ получили имена выдающихся тюменских ученых
18:00 28 июня - события дня
17:49 В Югре отчисленная студентка скиталась несколько месяцев
17:38 Ярмарку абонементов проведет Тюменская филармония
17:27 В регионе вор-рецидивист убил пенсионерку из-за трех тысяч рублей
17:16 Дзюдоисты-юниоры Тюменской области завоевали золото в Корее
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

Обновленные аудитории ТюмГУ получили имена выдающихся тюменских ученых

Владимир Якушев: новый спорткомплекс ТюмГУ повысит привлекательность вуза

Владимир Якушев: экономическое развитие региона связано с созданием индустриальных парков

Политика

Сергей Корепанов подвел итоги парламентского сезона

Тюменские депутаты предлагают ужесточить наказание за подделку сливочного масла

Тюменские депутаты предлагают отменить ОСАГО для сезонных сельскохозяйственных машин

Экономика

Google заплатит рекордный штраф

Владимир Чейметов: дожди и паводок не помешали выполнить план посевной кампании

В России растет спрос на коммерческие автомобили

Общество

Российские нейрохирурги изучили миниинвазивные технологии в ФЦН Тюмени

Сто тысяч рублей получит победитель тюменского медиаконкурса "Снять за 72 часа"

28 июня - события дня

Спорт

Дзюдоисты-юниоры Тюменской области завоевали золото в Корее

Футболисты "Тюмени" уступили "Зениту-Ижевску"

В тюменской школе №91 учатся самые спортивные мальчишки и девчонки

Происшествия

В Югре отчисленная студентка скиталась несколько месяцев

В регионе вор-рецидивист убил пенсионерку из-за трех тысяч рублей

Сургутянин заплатит дважды за поддельные права
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+