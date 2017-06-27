На комплекс "Дамате" прибыла новая партия породистого скота

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786 телок голштино-фризской породы из Нидерландов, Дании и Германии прибыли на строящийся молочно-товарный комплекс ГК "Дамате" на 4 тыс. 600 голов дойного стада в Тюменской области. Они размещены на ферме.

Завоз скота идет в соответствии с графиком, следующая партия ожидается в начале июля. Крупный рогатый скот для каждой партии отбирается на европейских фермах при личном участии специалистов "Дамате".

Поголовье скота на предприятии с учетом вновь прибывших составляет 4 тыс. 667 голов, из них 740 - коровы. На комплексе продолжаются отелы, в среднем специалисты принимают по 8-10 отелов в день. На текущий момент комплекс производит свыше 21,5 тонн молока-сырья в день.

Строительство предприятия ведется в соответствии с подписанным ранее соглашением между "Дамате" и Danone. После выхода на проектную мощность предприятие будет производить около 45 тыс. тонн молока в год при надое на голову свыше 9 тонн в год.

Молоко, произведенное на комплексе, будет продаваться на предприятия Danone, в мае 2017 года начаты поставки молока-сырья на завод компании-партнера, сообщает пресс-служба ГК "Дамате".

Соб. инф.