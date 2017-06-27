Дзюдоисты-юниоры Тюменской области завоевали золото в Корее

Фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Спортсмены юниорской сборной команды Тюменской области стали победителями турнира по дзюдо в Чхунджу (Южная Корея) 27 июня.

На турнире выступили лучшие команды Кореи и тюменские спортсмены. Всего дзюдоисты области провели три встречи, одержав верх в финале со счетом 5:4.

Основу тюменской команды составили представители Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Антон Волков, Шамиль Зилфикаров, Андраник Манасян, Александр Колмаков, Азат Балтабаев, Эльдар Аллахвердиев и Азамат Плиев, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

"Корейская сборная является одной из сильнейших в мире. Выиграв командный турнир, наши дзюдоисты доказали, что дзюдо в Тюменской области находится на высоком уровне. Опыт, полученный в Чхунджу, очень важен для подготовки. Теперь мы вновь ждем Корею на турнире по дзюдо в Тюмени в начале октября. В рамках международного сотрудничества мы тесно взаимодействуем с Грузией, Германией, Австрией, Чехией, Словакией и другими странами", - прокомментировал исполнительный директор Федерации дзюдо и самбо Тюменской области Денис Вакушин.

Соб. инф.