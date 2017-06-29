Тюменцам советуют хранить чеки в мобильном приложении

primenenie-kkt.ru

Установить в телефоне бесплатное мобильное приложение для проверки кассовых чеков советуют тюменцам. Его основная функция: просто и удобно проверять чек, а также сообщать о нарушениях.

Как отметила в рамках круглого стола, посвященного переходу предприятий на новую систему контроля денежного оборота, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС РФ по Тюменской области Любовь Кочеткова, сервис, разработанный ФНС, является инструментом гражданского контроля.

Приложение позволит получать и хранить кассовые чеки в электронном виде, а также проверить их легальность, добросовестность продавца и сообщать о нарушениях.

Идентифицировать чек можно будет двумя способами. В первом необходимо вручную ввести фискальные данные из кассового чека: дату и время покупки, тип операции, номер, сумму чека и фискальный признак документа. Второй способ предполагает сканирование QR-кода кассового чека и автоматическую проверку данных.

Кроме контролирующей функции, приложение имеет и ряд других полезных сервисов. В их числе хранение истории собственных чеков, отслеживание расходов на покупки, ведение электронного семейного бюджета.

"Бумажные чеки со временем выцветают. Электронный чек приравнивается к бумажному и им в любое время можно будет воспользоваться. Например, при подаче документов на получение налогового вычета", - пояснила Любовь Кочеткова.

Любовь Голышева