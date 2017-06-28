up

28.06.2017 среда

EUR 65.9563

USD 58.8843

В Тюмени 20..22 С 2 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Чистая прибыль группы ВТБ за пять месяцев выросла в двадцать восемь раз

17:14 28 июня 2017 | mobile | | print версия для печати

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ ("Группа"), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и пять месяцев, закончившиеся 31 мая 2017 года.

Чистая прибыль группы ВТБ составила 14,8 млрд рублей (30-кратный рост год к году) в мае 2017 года и 50,1 млрд рублей (28-кратный рост год к году) за пять месяцев 2017 года против чистой прибыли 0,5 млрд рублей в мае 2016 года и 1,8 млрд рублей за пять месяцев 2016 года. Чистые операционные доходы до создания резервов в мае 2017 года и за пять месяцев выросли на 11,5% и на 27,0% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Средства клиентов выросли на 2,5% в мае и на 15,3% за пять месяцев 2017 года до 8 трлн 470,6 млрд рублей. Средства юридических лиц выросли на 3,5% в мае и на 26,5% с начала 2017 года, средства физических лиц увеличились на 0,5% в мае, сократившись на 0,9% за пять месяцев 2017 года.

По состоянию на 31 мая 2017 года совокупные активы группы ВТБ составили 12 трлн 349,8 млрд рублей, сократившись на 1,2% в мае и на 1,9% с начала 2017 года. Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 0,4% в мае, сократившись на 0,5% за пять месяцев 2017 года. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 0,1% в мае, сократившись на 2,3% с начала 2017 года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов
выросли на 1,3% в мае и на 5,2% с начала 2017 года.

По состоянию на 31 мая 2017 года достаточность капитала первого уровня составила 13,1% (12,9% на 30 апреля 2017 года и на 31 декабря 2016 года), общая достаточность капитала – 14,5% (14,6% на 30 апреля 2017 года и на 31 декабря 2016 года), сообщает группа по связям с общественностью ВТБ (ПАО) в УФО и Пермском крае.

Соб. инф.

Теги: ВТБ

Последние новости

18:18 В Тюмени работает делегация посольства Республики Корея
18:09 Сергей Сарычев: необходимо закрепить тенденцию на спад уровня преступности в регионе Фото
17:58 29 июня - события дня
17:47 Владимир Якушев вошел в Топ-5 Национального рейтинга губернаторов
17:36 Срубившие незаконно лес в Уватском районе заплатят штрафы и возместят ущерб
17:31 В два поселка Тюменского района пришел природный газ
17:25 В технопарке расскажут, как заработать на сортировке и переработке отходов
17:14 Чистая прибыль группы ВТБ за пять месяцев выросла в двадцать восемь раз
17:03 Тюменским педагогам расскажут, как использовать Google на уроках
16:52 В Югре братья пытались заказать убийство из-за давней ссоры
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев вошел в Топ-5 Национального рейтинга губернаторов

Обновленные аудитории ТюмГУ получили имена выдающихся тюменских ученых

Владимир Якушев: новый спорткомплекс ТюмГУ повысит привлекательность вуза

Политика

В Тюмени работает делегация посольства Республики Корея

В России может появиться звание почетного гражданина

Сергей Корепанов подвел итоги парламентского сезона

Экономика

В два поселка Тюменского района пришел природный газ

Чистая прибыль группы ВТБ за пять месяцев выросла в двадцать восемь раз

ЗапСибНефтехим строят из российских материалов

Общество

Сергей Сарычев: необходимо закрепить тенденцию на спад уровня преступности в регионе

29 июня - события дня

В технопарке расскажут, как заработать на сортировке и переработке отходов

Спорт

Футболисты "Тюмени" были лучше томичей

Школьница из Тюмени опережает всех в Челябинске

Тюменский защитник уехал играть в Китай

Происшествия

Срубившие незаконно лес в Уватском районе заплатят штрафы и возместят ущерб

В Югре братья пытались заказать убийство из-за давней ссоры

В Ишимском районе возбуждено дело против уклониста

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+