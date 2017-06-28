Чистая прибыль группы ВТБ за пять месяцев выросла в двадцать восемь раз

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ ("Группа"), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и пять месяцев, закончившиеся 31 мая 2017 года.

Чистая прибыль группы ВТБ составила 14,8 млрд рублей (30-кратный рост год к году) в мае 2017 года и 50,1 млрд рублей (28-кратный рост год к году) за пять месяцев 2017 года против чистой прибыли 0,5 млрд рублей в мае 2016 года и 1,8 млрд рублей за пять месяцев 2016 года. Чистые операционные доходы до создания резервов в мае 2017 года и за пять месяцев выросли на 11,5% и на 27,0% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Средства клиентов выросли на 2,5% в мае и на 15,3% за пять месяцев 2017 года до 8 трлн 470,6 млрд рублей. Средства юридических лиц выросли на 3,5% в мае и на 26,5% с начала 2017 года, средства физических лиц увеличились на 0,5% в мае, сократившись на 0,9% за пять месяцев 2017 года.

По состоянию на 31 мая 2017 года совокупные активы группы ВТБ составили 12 трлн 349,8 млрд рублей, сократившись на 1,2% в мае и на 1,9% с начала 2017 года. Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 0,4% в мае, сократившись на 0,5% за пять месяцев 2017 года. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 0,1% в мае, сократившись на 2,3% с начала 2017 года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов

выросли на 1,3% в мае и на 5,2% с начала 2017 года.

По состоянию на 31 мая 2017 года достаточность капитала первого уровня составила 13,1% (12,9% на 30 апреля 2017 года и на 31 декабря 2016 года), общая достаточность капитала – 14,5% (14,6% на 30 апреля 2017 года и на 31 декабря 2016 года), сообщает группа по связям с общественностью ВТБ (ПАО) в УФО и Пермском крае.

Соб. инф.