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Владимир Якушев вошел в Топ-5 Национального рейтинга губернаторов

17:47 28 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев занимает четвертую позицию в национальном рейтинге губернаторов. Очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации опубликовал центр информационных коммуникаций "Рейтинг".

Возглавил рейтинг губернатор Белгородской области Евгений Савченко, на втором месте глава Ямала Дмитрий Кобылкин, далее следует мэр Москвы Сергей Собянин. 

Политик, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич пояснил, что оценивались многие факторы.

"Общепризнанным критерием оценки деятельности губернаторов является социально-экономическое развитие региона – как его уровень, так и динамика. Однако на самом деле одни только цифры часто не дают верного представления о качестве руководства регионом.  Не менее важен, я бы сказал, общий комфорт жизни — качество рабочих мест, состояние транспорта, соцкультбыта, продовольственного рынка, возможности содержательного отдыха и досуга, культура здорового образа жизни. И здесь важным интегральным показателем я бы назвал продолжительность жизни в регионе. Именно она, как правило, все это и отражает", - пояснил он.

Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагали обосновывать свои выводы. 

Объектом исследования являлись руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают май-июнь 2017 года.

Теги: Владимир Якушев , рейтинг

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