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Тюменская область готова предложить корейскому бизнесу совместные проекты

13:10 29 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Инновации и информационные технологии - наиболее интересные для региона направления сотрудничества с Республикой Корея. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на встрече с делегацией посольства Республики Корея, которая состоялась в региональном правительстве.

Посольство Кореи на встрече представляли полномочный министр Ха Те Ёк, генеральный консул Ким Се Ун, первый секретарь и консул Хан У Джон, первый секретарь и коммерческий атташе Пак Ён Мин. Участники встречи обсудили перспективные направления сотрудничества.

"Основной фактор роста тюменской экономики - промышленность, которая формирует около трети регионального валового продукта. В 2016 году рост промышленного производства в Тюменской области составил почти пять процентов. Один из важных факторов развития региона - инвестиции. По итогам прошлого года их объем превысил 260 миллиардов рублей. За последние десять лет введено в эксплуатацию 35 новых промышленных предприятий, девять из которых открыты иностранными копаниями. В областном реестре - почти пятьсот инвестиционных проектов с общей капитализацией 1 триллион 600 миллиардов рублей. В регионе действуют эффективные механизмы государственной поддержки инвесторов, включающие налоговые льготы и административное сопровождение инвестпроектов на всех стадиях реализации", - рассказал губернатор.

По словам Владимира Якушева, наибольший интерес для региона представляют такие направления развития экономического сотрудничества с Республикой Корея, как инновации и информационные технологии. Тюменская область готова предложить корейскому бизнесу совместные проекты в нефтехимической промышленности, нефтегазовом машиностроении, судостроении и судоремонте, производстве медицинского оборудования, легкой промышленности, а также в развитии туризма и гостиничного дела.

"Правительство Тюменской области уделяет большое внимание реализации научно-образовательных, медицинских и культурных проектов. Нам интересны совместные образовательные программы для студентов и школьников", - отметил глава региона.

Отметим, что, по данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот Тюменской области с Республикой Корея за 2016 год составил 22 млн 885 тыс. долларов США, в том числе экспорт составил 1 млн 933 тыс. долларов, импорт - 20 млн 951 тыс. долларов.

Министр посольства Республики Корея в РФ Ха Те Ёк выразил удовлетворение тем, что на фоне некоторого снижения российско-корейского внешнеторгового оборота в 2016 году Тюменская область демонстрирует солидный рост этого показателя. Высокопоставленный дипломат выразил готовность оказать содействие в реализации в Тюмени совместных образовательных проектов. Господин Ха Те Ёк поблагодарил Владимира Якушева за внимание к корейской диаспоре.

Отметим, что в Тюменской области проживает более 400 корейцев. Для сохранения и развития корейской культуры, традиций, обычаев, изучения родного языка, укрепления межнациональных связей в регионе с 2002 года действует Тюменская областная общественная организация корейцев "Единство". В последние годы регулярно проходят визиты тюменских делегаций в Республику Корея и корейских - в Тюменскую область.

Господин Ха Те Ёк выразил Владимиру Якушеву благодарность за гостеприимство и усилия по развитию экономических и гуманитарных связей между Тюменской областью и Республикой Корея. Глава региона, в свою очередь, предложил вновь провести в Тюмени Дни Кореи.

Евгений Бабенко

Теги: внешнеторговый оборот , информационные технологии , сотрудничество , Владимир Якушев , Республика Корея , инновации

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