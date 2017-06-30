МАК: мотодельтаплан разбился вблизи Тюмени из-за болезни пилота

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Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование падения мотопланера "Бланик М" RA-1152G, принадлежащего частному лицу, которое произошло 1 сентября 2016 года в районе Туринской Слободы Свердловской области (Азимут 310, удаление 75 км от Тюмени). Находившийся на борту пилот погиб.

Наиболее вероятно, что причиной авиационного происшествия стала потеря работоспособности пилота при наборе высоты после взлета из-за наличия в его организме лекарственных препаратов, действие которых, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, могло привести к нарушению сознания вплоть до его потери.

Способствующим фактором АП могло явиться отсутствие в ФАП МО ГА-2002 и других нормативных документах списка медицинских препаратов, запрещенных к употреблению летным составом при выполнении полетов. Рекомендация о создании такого списка давалась по результатам расследования АП с самолетом Як-42Д RA-42434, произошедшего 7 сентября 2011 года, сообщает МАК.

По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов.