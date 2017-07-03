Четверо детей из перевернувшейся на Урале лодки смогли спастись

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Тела еще двух детей, погибших при опрокидывании лодки на озере Максимка в Чесменском районе Челябинской области, обнаружили спасатели. Это два мальчика 8 и 15 лет.

Всего обнаружены шестеро погибших: двое мужчин и четверо детей от 2 до 15 лет.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, мужчина со своими детьми и детьми родственников (9 человек) плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули.

Также установлено, что четверо детей смогли спастись после опрокидывания лодки.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы по установлению причины смерти, техническая экспертиза по состоянию лодки, допрашиваются свидетели.

На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, следователи криминалисты аппарата следственного управления, сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководителем следственного управления, сообщает пресс-служба ведомства.