Тюменской энергосбытовой компании исполнилось двенадцать лет

Фото АО «ТЭК»

АО "Тюменская энергосбытовая компания" 1 июля отмечала 12-летие со дня образования.

2017 год начался для АО "ТЭК" с новости о присвоении Гран-при VII Всероссийского конкурса "Лучшая энергосбытовая компания России" по итогам 2016 года и звания "Лучшая энергосбытовая компания России" (организатор конкурса - отраслевой портал "ЭнергоНьюс").

Эта награда подвела закономерный итог плодотворной работы АО "ТЭК" за 12-летию историю и дала коллективу прекрасный стимул для гордости, уверенности в своих силах и дальнейшего движения вперед.

АО "Тюменская энергосбытовая компания" – это крупнейший гарантирующий поставщик на территории тюменского региона, ХМАО-Югры и ЯНАО, реализующий право любого обратившегося абонента на надежную и бесперебойную поставку электрической энергии в объеме, соответствующем его потребностям. Компания уверенно держит лидирующее место среди гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний в структуре потребления из сети АО "Тюменьэнерго".

Финансово-экономические показатели компании также стабильны и устойчивы – АО "ТЭК" в полном объеме выполняет планы по реализации электроэнергии и сбору платежей. Средний период оборота дебиторской задолженности в компании является одним из самых низких среди энергосбытовых компаний в РФ и составляет 20 дней.

АО "ТЭК" постоянно расширяет клиентскую базу, реализует смелые и масштабные проекты. Среди последних из них, к примеру, открытие комплексных информационно-расчетных центров в Советском, Березово, Игриме, п. Белый Яр, перевод собственников садовых и дачных участков на индивидуальные договоры энергоснабжения, управление ДЗО ООО "ТЭК-Энерго" на территории Брянской области по вопросам, связанным с организацией его деятельности в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии.

За 12 лет работы АО "ТЭК" оформилось как современная, энергичная компания, которая идет в ногу со временем и применяет в своей работе новейшие подходы и технологии. Это касается как сферы обслуживания клиентов, которая активно расширяется за счет интерактивных сервисов, так и рынка энергосберегающих услуг, на котором компания выступает не только лидером, но и пионером по внедрению ряда направлений – например, энергосервисных контрактов. Компания в полном объеме выполнила первый в Тюменской области энергосервисный контракт с детским санаторием "Верхний Бор", заключены контракты с Сургутской филармонией и УК "Комфорт".

За последний год компания открыла пять новых точек розничных продаж в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, поселках Пойковском и Пангоды, в планах на 2017 год – открытие еще пяти точек на территории присутствия компании.

Примечательно, что свой очередной день рождения руководство и коллектив АО "ТЭК" отметят тоже энергично – первой в истории компании спартакиадой. Есть уверенность, что такое спортивное начинание со временем станет доброй традицией.

"У нас молодой, активный и динамичный коллектив, который с каждым годом растет профессионально и уверенно двигает компанию вперед, — отметила генеральный директор Тюменской энергосбытовой компании Татьяна Бычкова. – Доверие наших акционеров и отзывы наших клиентов подтверждают, что мы движемся верным курсом. Хочу сказать всем спасибо и пожелать счастья, успехов и процветания. С праздником вас, с 12-летием АО "Тюменская энергосбытовая компания"!".

Соб. инф.