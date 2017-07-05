Черноморский район Крыма готовится отметить День муниципального образования

Тюменская линия

Празднование Дня муниципального образования Черноморского района состоится 8 июля. Местные власти приготовили для жителей разнообразную спортивно-развлекательную программу.

Помимо официальной части и награждения жителей, внесших значительный вклад в развитие района, все желающие смогут сдать нормы ГТО, сразиться в пляжном волейболе, посетить выставку достижений сельских поселений Черноморского района. Завершится праздник выступлением творческих коллективов и фейерверком.

В Черноморском районе живут около 33 тыс. человек, большая часть из них занята работой в сфере туризма и сельского хозяйства. Именно этот район является подшефным Тюменской области. Соответствующее соглашение было подписано в 2014 году. За эти годы в районе произошли существенные изменения: появились новые школы и детские сады, больницы. Отремонтированные здания соответствуют необходимым стандартам общеобразовательных учреждений. Примечательно, что ремонт объектов тюменские строители провели за счет собственных средств, не остались в стороне и рядовые жители Тюменской области, которые направляли крымчанам медикаменты, книги и др.

Основной акцент в Черноморском районе делают на развитие туризма. Уникальные природные ландшафты: степь, грязевые озера, скалы и чистейшие песчаные пляжи подходят как для семейного, так и для активного отдыха. С каждым годом условия для отдыхающих здесь улучшаются: появляются новые базы отдыха, модернизируются уже существующие. Оценив перспективы для отдыха и оздоровления тюменцев, региональные власти реализуют совместно с районом программу "Мать и дитя".

Еще один немаловажный аспект сотрудничества – культурный обмен между двумя территориями. Тюменские творческие коллективы выступают на крупных культурных мероприятиях, проходящих в Крыму. В регионе периодически работают фотовыставки, посвященные жителям Крыма и Тюменской области.

Напомним, Крым и Севастополь стали российскими регионами, после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

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Екатерина Исаева