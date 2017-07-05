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Тюменка пойдет под суд за отказ лечить дочь от ВИЧ-инфекции

12:49 05 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Женщину, обвиняемую в причинении своей дочери смерти по неосторожности, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, ВИЧ-инфицированная тюменка в июне 2014 года родила дочь. Женщина отказалась от обследования малышки на опасную инфекцию. Не лечилась сама и категорически отказывалась от лечения дочки, полагая, что ВИЧ-инфекции не существует. Вопреки рекомендациям врачей кормила грудью, увеличивая риск заражения своего ребенка. В апреле 2017 года девочка умерла от ВИЧ-инфекции 4В стадии.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы своевременное обследование и лечение ВИЧ-инфекции у ребенка с момента рождения позволило бы добиться ремиссии заболевания и значительно увеличить продолжительность его жизни с этой патологией.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Теги: несовершеннолетние , ВИЧ

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