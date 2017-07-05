Тюменцев научат стоять на гвоздях

Фото Ольги Пановой

Cтоять на гвоздях научат всех желающих на 25-й тренировке в рамках подготовки к "Стальному характеру". Занятие состоится 5 июля на площадке Дворца творчества и спорта "Пионер". Начало в 19 часов.

На тренировке традиционно пройдут занятия по боксу, кроссфиту, фитнесу, легкой атлетике и пейнтболу. После силовых упражнений можно остаться на занятие по силовой йоге с сертифицированным преподавателем, основателем тюменской школы йоги "Мудра" Глебом Мазаевым.

"В течение часа желающие будут учиться концентрировать внимание, находить баланс тела, воспитывать выносливость и преодолевать себя. Глеб Мазаев прилетел из Индии на несколько дней и с удовольствием согласился провести эксклюзивную тренировку. В конце занятия, чтобы закрепить пройденный материал, каждый под его руководством сможет проверить себя и постоять на гвоздях. Закончится тренировка в рамках подготовки к "Стальному характеру" массовыми приседаниями", - пояснила один из организаторов тренировки Ольга Панова.

Она напомнила, что до экстремального забега осталось четыре дня. К нему уже присоединилось более 3 тыс. человек. Зарегистрироваться можно здесь.

Владислав Соколов